MHP Grup Başkanvekili Akçay Açıklaması

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, bugün Manisa'da Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba tarafından açıklanan kuru üzüm fiyatının yetersiz olduğunu belirterek, "Maliyeti 3 lira 75 kuruş olan kuru üzüm için taban fiyatı en az 5 lira olmalıdır." dedi.



Alaşehir ilçesinde üzüm bağlarını ziyaret ederek çiftçilerle bir araya gelen Akçay, açıklanan kuru üzüm fiyatıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.





Akçay, kuru üzüm fiyatının en az 5 lira olması gerektiğini ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:



"Üzüm üreticileri zor günler geçirmektedir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak her zaman olduğu gibi üzüm üreticilerimizin sorunlarını hem Manisa hem de Türkiye gündemine taşıdık. Bu kapsamda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Eşref Fakıbaba'nın Manisa'yı ziyaret etmesi olumlu bir gelişmedir. Sayın Fakıbaba Manisa ziyaretinde, 2017 yılı kuru üzüm rekoltesinin 310 ton olduğunu ve 9 numara kuru üzümün Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından 4 liraya alınacağını açıklamıştır. 1 kg çekirdeksiz kuru üzümün maliyeti 3 lira 75 kuruştur. Şu anda 9 numara kuru üzüm borsada 3 lira 80 kuruştan işlem görmektedir. Sayın Bakan hem 'üreticiyi kimseye muhtaç etmeyeceğiz' diyor hem de maliyeti 3 lira 75 kuruş olan kuru üzümün TMO tarafından 4 liraya alınacağını söylüyor. Bu fiyat son derece yetersizdir. Sayın Bakanın bu açıklamasına göre bir tonda 250 lira kazanan kuru üzüm üreticisi kimseye muhtaç olmayacaktır. Eğer üzüm üreticisini kimseye muhtaç etmek istemiyorsak kuru üzüm taban fiyatı en az 5 lira olarak belirlenmelidir."



Üzüm üreticilerinin sorunlarına yönelik kalıcı çözümlerin bulunması gerektiğinin altını çizen Akçay, "TMO tarafından üzüm alımı yapılması ve taban fiyatın 4 lira olarak belirlenmesi orta ve uzun vadede üzüm fiyatlarını artırabilir. Ancak bu geçici ve yetersiz bir çözüm yoludur. Çünkü borç içindeki Manisalı üzüm üreticilerinin büyük bir bölümü üzümünü hemen satmak zorunda kalmaktadır. Üzüm üreticilerinin sorunlarına yönelik kalıcı çözüm bulunmalıdır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak yıllardır üzümün destekleme kapsamına alınması gerektiğini ve üzümde taban fiyat uygulamasına geçilmesi gerektiğini söylüyoruz. 2015 seçim taahhüdümüzde de bu açıkça yer almaktadır. Eğer üzüm üreticilerinin sorunlarını çözmek istiyorsak üzümü destekleme kapsamına almalı ve üzümde taban fiyat belirlemeliyiz. Maliyeti 3 lira 75 kuruş olan kuru üzüm için taban fiyatı en az 5 lira olmalıdır. Bu fiyattan üzüm alımı yapması için ya TARİŞ'e kaynak aktarılmalı ya da Toprak Mahsulleri Ofisi benzeri bir kurum üzüm alımı konusunda yetkilendirilmelidir." diye konuştu.



Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından Manisa'da üzüm alım merkezleri kurulması gerektiğini ifade eden Erkan Akçay, şunları kaydetti:





"Tarım Bakın Sayın Fakıbaba, 9 numara kuru üzümün TMO tarafından 4 liraya alınacağını açıklamıştır. Ancak bu alımın nerede ve ne şekilde yapılacağını açıklamamıştır. Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından Manisa merkez ve üzüm üretilen ilçelerde "üzüm alım merkezleri" kurulmalıdır. Eğer üzüm alımı tek bir merkezden yapılırsa üzümcü nakliye parasını ödemek zorunda kalacaktır."