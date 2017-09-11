- MHP'den fındık protestosu

MHP Ordu'da düşük fındık fiyatını protesto etmek amacıyla fındık yaktı



ORDU - Ordu'da, Milliyetçi Hareket Partisi fındık fiyatlarını protesto etmek amacıyla fındık yaktı.

Toprak Mahsulleri Ofisi Giresun kalite fındığı 10,50 lira, levant kalite fındığı 10 liradan satın alırken, serbest piyasada fındık fiyatı 8 liraya kadar indi. MHP Ordu İl Teşkilatı üyeleri de fındık yakarak fiyatları protesto etti. MHP Ordu parti binası önünde gerçekleşen protesto eylemi öncesinde bir konuşma yapan eski MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, hükümetin fındık politikasını eleştirdi. Enginyurt, "Sayın Tarım Bakanı 'Rekolte yüksek olduğu için fiyatlar düşük' dedin. Biz MHP'liler olarak rekolteyi düşürmek ve fiyatın artmasını sağlamak için fındığı yakıyoruz. Hayırlı olsun inşallah fiyatlar yükselecek" dedi.

Sokağa dökülen 1 çuval fındığı benzinle yakarak protesto eden grup, daha sonra dağıldı.