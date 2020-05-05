MHP'de Telekonferans ile KOVİD toplantısı
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MHP'de Telekonferans ile KOVİD toplantısı

MHP'de Telekonferans ile KOVİD toplantısı
05.05.2020 11:11 | Son Güncelleme: 05.05.2020 11:11

Balıkesir'de Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel, Korona virüs (KOVİD-19) salgınına karşı alınacak tedbirler için ilçe başkanları ile Telekonferans sistemi ile toplantı gerçekleştirildi.

Balıkesir'de Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel, Korona virüs (KOVİD-19) salgınına karşı alınacak tedbirler için ilçe başkanları ile Telekonferans sistemi ile toplantı gerçekleştirildi.

Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel'nin Başkanlığında, Başkan yardımcısı ve Basın sözcüsü Ali Özdemir ve ilçe başkanlarının katılımlarıyla Kovid-19 tedbirleri kapsamında video konferans yoluyla ilçe başkanları ile istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Yapılan Telekonferans toplantısında MHP ilçe başkanları Kovid-19 ile mücadele kapsamında yapılan mücadele ve destek faaliyetleri ayrıca Ramazan ayı münasebetiyle yapılan ihtiyaç sahiplerinin tespiti ve ihtiyaçlarının giderilmesiyle ilgili sosyal destek faaliyetleriyle detaylı raporlarını sözlü olarak sundular. MHP İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel'in video konferans değerlendirmeleri ve ilerleyen süreç içerisinde yapılacak faaliyetler hakkındaki talimatlarının aktarmasıyla sona erdi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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