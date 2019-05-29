Mezarlıklarda bayram ziyaretleri hazırlıkları

Karabük Belediyesi Temizlik İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi mezarlıklardaki hazırlıklarını sürdürüyor.

Karabük Belediyesi'nin sorumluluk alanında bulunan bütün mezarlıklarda, Temizlik İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen ağaç budama, ot biçme, temizlik, bakım ve onarım çalışmalarının yapıldığı ve vatandaşların sağlıklı bir ortamda yakınlarının mezarlarına bayram ziyaretlerini gerçekleştirebilecekleri belirtildi.

Mezarlıklarda başlattığımız çalışmaların tamamlanmasıyla, vatandaşların ziyaretlerini daha rahat ve huzurlu bir şekilde gerçekleştirmiş olacaklarını ifade eden Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, "Ramazan Bayramı öncesi mezarlıklarımızda Belediyemizin Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz tarafından temizlik ve bakım çalışmaları başlamıştır. Ekiplerimiz mezarlıklarda çevre düzenlemelerinin yanı sıra, kırılan ve deforme olan alanlarda gerekli çalışmaları da yapıyor. Mezarlıklarda başlattığımız çalışmaların tamamlanmasıyla, vatandaşlarımız ziyaretlerini daha rahat ve huzurlu bir şekilde gerçekleştirmiş olacaklar" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İHA