Mevsimlik Tarım İşçisi Göçü Başladı

DENİZ ÇİÇEK - Tarım sektöründe nisan-mayıs aylarıyla çalışma sezonunu açan mevsimlik tarım işçileri, Doğu ve Güneydoğu'dan diğer bölgelere göçe başladı.

Yaşadıkları kentlerden aileleriyle ayrılan tarım işçileri, gittikleri yerlerde çadırlarını kurdu.

Şanlıurfa Mevsimlik Tarım İşçileri Derneği Başkanı Suphi Curun, Türkiye'nin tarım işçiliği ihtiyacını karşılayan en önemli ilin Şanlıurfa olduğuna dikkati çekerek, "Kentteki mahalleler yüzde 80 boşaldı, okullardaki öğrenci sayısı yarı yarıya azaldı. Sadece Şanlıurfa'da tarım işçiliğine gidenlerin sayısı 200 bin kişiden fazla." dedi.

Aralık ayına kadar tarım mesaisi

Sezon itibarıyla tarım işçilerinin İç Anadolu Bölgesi'nde şeker pancarı ve haşhaş çapasına başladığını aktaran Curun, daha sonra ise bu işçilerin Ege Bölgesi'nde domates, İç Anadolu Bölgesi'de patates ve soğan sezonuna yetişeceğini belirtti. Curun, pancar toplama ve Karadeniz Bölgesi'ndeki fındık sezonlarının ardından nar toplama işine geçileceğini anlatarak, "Mevsimlik tarım işçisinin dışardaki işleri kasım ayının yarısına kadar devam edecek. Şehir dışındaki işlerin tamamlanmasının ardından da kendi bölgemizdeki pamuk toplanacak. Böylece mevsimlik işçiler aralık ayına kadar çalışmış olacak." diye konuştu.

Mevsimlik tarım işçilerinin, sorunlarına ilişkin yayımlanan Başbakanlık genelgesine rağmen sıkıntılarının sürdüğüne dikkati çeken Curun, "Mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarının çözüm noktasında adım atılmadı. Tuvalet, banyo, elektrik ve içme suyu gibi temel ihtiyaçları bile karşılanmıyor. İşçiler halen traktör üstünde taşınıyor. Bu şartlar takip edilmiyor." ifadelerini kullandı.

Çocukların okul sorunu

Curun, özellikle çocuk işçilerin okul sorununa işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocukları okullarında tutmamız gerekiyor. Devletin yatılı okulları devreye girmeli ya da anneler için yardımda bulunulmalı. Sadece mayıs ve haziran ayları için bu yardımın yapılması yeterli. Sonra zaten okullar kapanıyor. Anne yardımı yapılırsa, anneler çocuklarının başında kalır." değerlendirmesinde bulundu.

"Temel ihtiyaçları için destek talep edeceğiz"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Diyarbakır Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Cevat Delil de mevsimlik işçilerin günlük ücretleriyle ilgili çalışma yaptıklarını belirterek, bu sezon için çapa fiyatını 50-60 lira olarak belirlediklerini söyledi. Çocuk ve gençlerin çalışmaması için onların ücretlerini düşük tutmaya çalıştıklarını bildiren Delil, çocukların okuldan alınıp tarlaya götürülmesinin önüne geçmek istediklerini ifade etti.

Delil, tarım işçilerinin gittikleri yerlerde konteyner, çadır ya da prefabrik ev yapılması ve lavabo gibi ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğine işaret ederek, "Tarımda çalışan işçiler, ülke ekonomisine katma değer sağlayan bir kitledir, onlar da bizim paydaşlarımız. Onlara katkı sağlamamız gerekiyor. Bir yere çalışmaya gideceklerse, temel ihtiyaçlarının karşılanması için devletimizden, hükümetimizden destek talep edeceğiz." diye konuştu.