BURSA Metruk binadaki uyuşturucu ticaretine polis baskını
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BURSA Metruk binadaki uyuşturucu ticaretine polis baskını

08.03.2021 10:57 | Son Güncelleme: 08.03.2021 11:22
BURSA Metruk binadaki uyuşturucu ticaretine polis baskını

Metruk binadaki uyuşturucu ticaretine polis baskınıBURSA'nın İnegöl ilçesinde metruk binada uyuşturucu alışverişi yapan 2 şüpheli, polis ekiplerince suçüstü yakaladı.

Metruk binadaki uyuşturucu ticaretine polis baskını

BURSA'nın İnegöl ilçesinde metruk binada uyuşturucu alışverişi yapan 2 şüpheli, polis ekiplerince suçüstü yakaladı.

İnegöl Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Osmanbey Caddesi ile Refah Sokak'ın kesiştiği noktada bulunan metruk binada uyuşturucu satıldığı yönünde ihbar aldı. Gece yarısı metruk binaya baskın yapan ekipler, alıcı Ali Osman A. ile satıcı Serkan K.'yi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin üzerlerinde 1 şeffaf poşet içerisinde 95 gram bonzai, peçeteye sarılı 2,09 gram bonzai ve 11 hassas terazi ele geçirildi. Şüpheliler, gözaltına alındı.

BURSA Metruk binadaki uyuşturucu ticaretine polis baskını
BURSA Metruk binadaki uyuşturucu ticaretine polis baskını
BURSA Metruk binadaki uyuşturucu ticaretine polis baskını
BURSA Metruk binadaki uyuşturucu ticaretine polis baskını
BURSA Metruk binadaki uyuşturucu ticaretine polis baskını
BURSA Metruk binadaki uyuşturucu ticaretine polis baskını
BURSA Metruk binadaki uyuşturucu ticaretine polis baskını
BURSA Metruk binadaki uyuşturucu ticaretine polis baskını

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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