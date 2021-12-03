Metrobüs arazı yaptı, duraklarda yoğunluk oluştu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Metrobüs arazı yaptı, duraklarda yoğunluk oluştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Metrobüs arazı yaptı, duraklarda yoğunluk oluştu

Avcılar yönünden gelen bir metrobüsün arıza yapması nedeniyle duraklarda yoğunluk oluştu.

AVCILAR, İSTANBUL (İHA) - Avcılar yönünden gelen bir metrobüsün arıza yapması nedeniyle duraklarda yoğunluk oluştu. Yenibosna'daki durakta bekleyen bazı vatandaşlar metrobüsün uzun süre gelmemesi üzerine yürümeyi tercih etti.

Okula ya da işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar, Yenibosna'daki metrobüs durağına gelince kötü bir sürprizle karşılaştı. Avcılar yönünden gelen bir metrobüsün arıza yapması sonucu durakta yoğunluk oluştu. Durakta adım atacak yer kalmazken, uzun süre metrobüs bekleyen bazı vatandaşlar yürümeyi tercih etti. - İSTANBUL

Avcılar'da otel işletmecisi karı-koca cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı

Avcılar'da otel işletmecisi karı-koca cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı

 Avcılar'da otel işletmecisi karı-koca cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı

Avcılar'da otel işletmecisi karı-koca cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title