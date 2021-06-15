Metrekareye 50 kilodan fazla yağış düştü
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Metrekareye 50 kilodan fazla yağış düştü

İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş - Haberler | Güncel

- Metrekareye 50 kilodan fazla yağış düştü Ülke genelinde en çok yağmur Kaynaşlı ilçesine yağdı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sağanak yağış uyarısının ardından Düzce'nin Kaynaşlı ilçesine metrekareye 50,8 kilogram yağış düştü.

- Metrekareye 50 kilodan fazla yağış düştü

Ülke genelinde en çok yağmur Kaynaşlı ilçesine yağdı

DÜZCE - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sağanak yağış uyarısının ardından Düzce'nin Kaynaşlı ilçesine metrekareye 50,8 kilogram yağış düştü.

Yurt genelinde yapılan yağış uyarısının ardından, en çok yağış düşen şehirler belli oldu. Buna göre Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde akşam saatlerinden sabah saatlerine kadar etkili olan sağanak, yer yer taşmalara neden oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü gerçekleşen toplam yağışlar istatistiklerinden alınan bilgilere göre etkili olan sağanak yağışın en çok düştüğü şehir Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi oldu. İlçede metrekareye 50,8 kilogramlık yağış düşmesi yurt genelinde en çok yağışın düştüğü şehir oldu. Kaynaşlı'yı, 46,1 kilogram ile Yalova'nın Termal bölgesi ve Yalova merkez ilçesi takip etti. Listenin dördüncü sırasında Bursa Orhangazi 41,3 kilogram ile gelirken, Bursa Mustafakemalpaşa'ya 40,4 kilogram yağış düştü. Denizli, Eskişehir, Edirne, Bolu ve Afyonkarahisar'da en çok yağış alan şehirlerarasında yer aldı.

Metrekareye 50 kilodan fazla yağış düştü
Metrekareye 50 kilodan fazla yağış düştü
Metrekareye 50 kilodan fazla yağış düştü
Metrekareye 50 kilodan fazla yağış düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş

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