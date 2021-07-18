Meteorolojik Değerlendirme
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Meteorolojik Değerlendirme

Meteorolojik Değerlendirme
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Tarih: 17 Temmuz 2021 Cumartesi Saat: 15: 35 Uyarı No: 332METEOROLOJİK DEĞERLENDİRME Kurban Bayramı Hava Tahmin Raporu Genel Durum : Bu hafta sonu (17-18/07/2021) Bölge genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Tarih: 17 Temmuz 2021 Cumartesi Saat: 15: 35 Uyarı No: 332

METEOROLOJİK DEĞERLENDİRME Kurban Bayramı Hava Tahmin Raporu Genel Durum :

Bu hafta sonu (17-18/07/2021) Bölge genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bayram arifesinde (19/07/2021 Pazartesi) ve bayramın birinci günü (20/07/2021 Salı)

Bölgemizde önemli bir yağış beklenmiyor. Kuzey kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bayramın ikinci ve üçüncü günleri (21-22/07/2021 Çarşamba ve Perşembe) Bartın, Bolu, Düzce, Karabük ve Zonguldak çevrelerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Çankırı ve Kırıkkale'nin parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

Bayramın dördüncü günü (23/07/2021 Cuma) Bartın, Düzce, Zonguldak çevrelerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Bolu, Çankırı, Karabük ve Kırıkkale'nin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Halen bölgemizde mevsim normallerinin 4 ila 8 °C üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının, zamanla artışını sürdürerek mevsim normallerinin 10 ila 12 °C üzerine çıkması, hafta ortasından itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak kuzey ve iç kesimlerde azalması bekleniyor.

Kurban Bayramı süresince en yüksek hava sıcaklıklarının; Bartın'da 34-38 °C, Bolu'da 29-36 °C, Çankırı'da 38-40 °C, Düzce'de 33-38 °C, Karabük'te 33-38 °C, Kırıkkale'de 38-40 °C, Zonguldak'ta 28-30 °C civarında olacağı tahmin ediliyor.

Mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen hava sıcaklıkları nedeniyle; güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir.

Oluşması Muhtemel Riskler : Güneş Çarpması

Uyarı Yapan Merkez : Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Habermetre

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