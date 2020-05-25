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Meteorolojiden sağanak uyarısı

Bitlis, Ordu, Giresun ve Artvin'de yağış bekleniyor.

Meteorolojiden sağanak uyarısı
25.05.2020 18:43 | Son Güncelleme: 25.05.2020 18:43

Bitlis, Ordu, Giresun ve Artvin'de yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu akşam ilk saatlerde Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Bitlis, Ordu, Giresun ve Artvin çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Yarın ise Trakya, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz ile Bursa, Bilecik ve Çorum çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Yağışların, yarın öğleden sonra Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Bolu, Karabük, Kastamonu, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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