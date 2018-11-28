Meteoroloji'den Sonra Bir Uyarı da İBB'den Geldi! Kuvvetli Yağış ve Fırtına Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın Marmara ,Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batıve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı, GüneydoğuAnadolu ile Gümüşhane çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

YAĞIŞLARIN GENELLİKLE YAĞMUR VE SAĞANAK ŞEKLİNDE OLMASI BEKLENİYOR

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdenizkıyılarında gök gürültülü sağanak, Trakya'da karla karışık yağmur ve yer yer karşeklinde olacağı öngörülürken, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir ,Çanakkale, Muğla, Isparta'nın güneydoğusu ve Kuzey Ege kıyıları ile bu akşamAnkara, Çankırı, Kırıkkale ve Çorum çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğuilçelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

MARMARA'DA ZAMAN ZAMAN FIRTINA BEKLENİYOR

Hava sıcaklıklarının Marmara ve Batı Karadeniz'de hissedilir derecedeolmak üzere kuzey ve batı bölgelerde 2 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerdeönemli bir değişiklik olmayacağı belirtildi.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerle bu akşam içbölgelerde güney ve güneybatı yönlerinden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmarave Kuzey Ege kıyıları ile bu akşam iç bölgelerde kuvvetli, Marmara'da zaman zamankısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

BİR UYARI DA İBB'DEN GELDİ

İBB'den yapılan açıklama şöyle:

İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun Kuzey ve Batı kesimleri; Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava ile Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Sistemin etkisi ile önümüzdeki 3 gün boyunca sağanak, yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişleri yaşanması bekleniyor. Yağışla birlikte rüzgarın da kuzeyli yönlerden (Poyraz) hamle yaparak kuvvetli fırtına seviyesine (50-80 km/s) ulaşması, hava sıcaklıklarının düne göre 6 ila 8°C birden azalarak kışı anımsatır günlerin yaşanacağı tahmin ediliyor.