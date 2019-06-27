Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Marmara'nın kuzeybatısı, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yarın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Marmara'nın kuzeybatısı, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yarın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Rize ve çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yarın yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

Kaynak: Dunya.com

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