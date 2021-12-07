Meteoroloji'den Doğu Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısı

MERSİN (AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, akşam saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz'de kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Doğu Akdeniz'de beklenen yağışların, Mersin, Adana, Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli ve çok kuvvetli olmak üzere, genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, Toroslar mevkisinde ise yoğun kar şeklinde olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

AA / Kemal Karadağ - Son Dakika Haberleri

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