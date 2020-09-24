Mersin Devlet Opera ve Balesi sanatseverlerle "Jazz Konseri"nde buluşacak

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Jazz Konseri"ni sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Jazz Konseri"ni sanatseverlerin beğenisine sunacak.

MDOB'tan yapılan açıklamaya göre, 26 Eylül'de Mezitli Amfitiyatro'da düzenlenecek konserde vokalde Cansu Nihal Akarsu, saksafonda ise Serkan Altınok yer alacak.

Orkestra şefliğini Nezih Seçkin, arenjelerini ise Devrim Yeşilpınar'ın yapacağı konserde MDOB orkestra sanatçıları da sahne alacak.

Yaklaşık 1 saat sürecek konserde, sosyal mesafe kuralına göre oturma düzeni yapılacak, hijyen koşullarına dikkat edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal