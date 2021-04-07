Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı

Anadolu Ajansı / Serkan Avci - Haberler | Güncel
Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı

Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3 Nisan'da uyuşturucu kullanan ve satışını yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 3 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliye sevk edilen zanlılardan biri çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Silifke Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gazi Mahallesi'nde 3 Nisan'da uyuşturucu kullanan ve satışını yapanlara yönelik operasyonda 3 şüpheliyi yakalamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Türker Ertürk Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Ajda Pekkan Hande Erçel Demet Özdemir
Spor Ali Koç Erol Bulut Burak Yılmaz Abdullah Avcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Seyhan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 13:43:32. #1.14#
title