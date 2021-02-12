Mersin'de sahte kimlikle yakalanan 2 zanlının üst aramasında uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca bulundu
12.02.2021 12:43 | Son Güncelleme: 12.02.2021 12:46
Mersin'in Silifke ilçesinde, otobüste sahte kimlikle seyahat ederken yakalanan 2 yolcunun üst aramasında uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Mersin'in Silifke ilçesinde, otobüste sahte kimlikle seyahat ederken yakalanan 2 yolcunun üst aramasında uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mersin-Silifke kara yolundaki uygulama noktasında bir otobüsü durdurdu.
Yolcu konumundaki 2 kişinin üst aramasını yapan ekipler, 145 uyuşturucu hap, 22 gram kokain, ruhsatsız tabanca ve sahte kimlik buldu.
Gözaltına alınan zanlılar emniyete götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem TEMİZ