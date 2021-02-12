Mersin'de sahte kimlikle yakalanan 2 zanlının üst aramasında uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca bulundu
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Mersin'de sahte kimlikle yakalanan 2 zanlının üst aramasında uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca bulundu

12.02.2021 12:43 | Son Güncelleme: 12.02.2021 12:46
Mersin'de sahte kimlikle yakalanan 2 zanlının üst aramasında uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca bulundu

Mersin'in Silifke ilçesinde, otobüste sahte kimlikle seyahat ederken yakalanan 2 yolcunun üst aramasında uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Mersin'in Silifke ilçesinde, otobüste sahte kimlikle seyahat ederken yakalanan 2 yolcunun üst aramasında uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mersin-Silifke kara yolundaki uygulama noktasında bir otobüsü durdurdu.

Yolcu konumundaki 2 kişinin üst aramasını yapan ekipler, 145 uyuşturucu hap, 22 gram kokain, ruhsatsız tabanca ve sahte kimlik buldu.

Gözaltına alınan zanlılar emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem TEMİZ

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