Mersin'de jandarma ekipleri Göksu Deltası'nda çevre denetimi yaptı
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Mersin'de jandarma ekipleri Göksu Deltası'nda çevre denetimi yaptı

Anadolu Ajansı / Burcu Kaya - Haberler | Güncel
Mersin'de jandarma ekipleri Göksu Deltası'nda çevre denetimi yaptı

Silifke ilçe sınırları içinde bulunan Göksu Deltası'nda jandarma ekiplerince çevre denetimi yapıldı.

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Silifke ilçe sınırları içinde bulunan Göksu Deltası'nda jandarma ekiplerince çevre denetimi yapıldı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma timleri tarafından yapılan denetimde, caretta carettaların üreme alanlarına zarar verilip verilmediği ile kuş cennetinde kaçak avlanmanın önlenmesiyle ilgili denetim ve kontrol yapıldı.

Kontrollerin belli aralıklarla devam edeceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya

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