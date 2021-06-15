Mersin'de boşandığı eşini tüfekle yaraladığı öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi
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Mersin'de boşandığı eşini tüfekle yaraladığı öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi

Mersin'de boşandığı eşini tüfekle yaraladığı öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi
Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar - Haberler | Güncel

Mersin'de, boşandığı eşini pompalı tüfekle yaraladığı öne sürülen tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Mersin'de, boşandığı eşini pompalı tüfekle yaraladığı öne sürülen tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Mersin 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Özkan Y. (36) tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanığın eski eşi müşteki Hatun K'nin (29) katılmadığı duruşmada taraf avukatları yer aldı.

Mahkeme savcısı, esasa ilişkin mütalaa???????sında sanığın, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Özkan Y. savunmasında, olayda kastının olmadığını iddia etti.

Avukatların, mütalaa???????ya karşı ek süre istemesi üzerine mahkeme heyeti duruşmayı 6 Temmuz'a erteledi.

İki çocuk annesi Hatun K, merkez Toroslar ilçesinde 27 Mayıs 2019'da boşandığı eşi Özkan Y'nin pompalı tüfekli saldırısında yaralanmıştı. Olaydan sonra gözaltına alınan zanlı tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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