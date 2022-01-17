Mersin'de 203 bin 800 adet makaron ele geçirildi

MERSİN (İHA) - Mersin'in Silifke ilçesinde 203 bin 800 adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada, 203 bin 800 adet markasız ve bandrolsüz gümrük kaçağı makaron ile 7 bin 900 sigara ve 40 kilo nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan A.O., H.Ç. ve A.H. isimli şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce serbest bırakıldı. - MERSİN

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