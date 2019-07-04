MERSİN Açık havada aile boyu nostalji sinema keyfi

Açık havada aile boyu nostalji sinema keyfi

Mersin'in Tarsus ilçesi belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 'Nostalji Sinema Günleri'ne vatandaşlar yoğu katılım gösterirken, izleyicilere ücretsiz patlamış mısır ile ayçiçeği çekirdeği ikramında bulunuldu.

Tarsus Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Sinema Genel Müdürlüğü'nce gösterime uygun görülen başyapıtlar, açık hava sinemasında mahallelerde vatandaşlarla buluşturuluyor. Her gün farklı bir mahallede, hafızalarda iz bırakan Yeşilçam'ın unutulmaz eserlerin gösterime sunulduğu etkinlikte Vizontele, Zıkkımın Kökü, Züğürt Ağa, Selvi Boylu Al Yazmalım ve Türk sinemasında etki bırakmış Eşkıya gibi filmler beyaz perdede yansıyor. Etkinlikte, izleyicilere nostaljik bir gece yaşatılırken, film gösterimleri için 1960'lı yılların eski model sinema makinesi kullanılıyor. Bugüne kadar binlerce kişinin katılım sağladığı etkinlikte, izleyicilere ücretsiz patlamış mısır ile ayçiçeği çekirdeği ikramında bulunuluyor.

Ailecek sinemaya gitme kültürünün yok olmaya yüz tuttuğu günümüzde, kentin sosyal yaşantısına hareketlilik getiren açık hava sinema etkinliğine gelen vatandaşlar, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'a bu imkanı sağladığı için teşekkürler ederken, Başkan Bozdoğan, Kentin sosyal ve kültürel alanda gelişim sağlayarak ileri noktalara taşınmasına öncülük edecek aktiviteleri, halkımızdan gelen talepler doğrultusunda gerçekleştirmeye devam edeceğiz dedi.

Kaynak: DHA