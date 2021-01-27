Mermer paletlerinin arasına sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
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Mermer paletlerinin arasına sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

27.01.2021 17:39 | Son Güncelleme: 27.01.2021 17:42
Mermer paletlerinin arasına sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde mermer paletlerinin arasına sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde mermer paletlerinin arasına sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sur Mahallesi'nde mermer paletleri arasına sıkışan kedisini kurtaramayan Kadri Değer, durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İş makinesi yardımıyla mermerleri kaldıran ekipler, sıkıştığı yerden kurtardığı kediyi sahibine teslim edildi.

Kedisine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Değer, ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Yel

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