Merkezi yönetim brüt borç stoku 2 trilyon 268,7 milyar lira

Merkezi yönetim brüt borç stoku, ekim sonu itibarıyla 2 trilyon 268,7 milyar lira oldu.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, 31 Ekim itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, borç stokunun 906,7 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 1 trilyon 362 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.

AA / Enes Duran - Ekonomi Haberleri

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