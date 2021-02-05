Meriç Nehri'nde üretilen elektrikten elde edilen gelirin bir kısmı üretici kadınlara gidecek
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Meriç Nehri'nde üretilen elektrikten elde edilen gelirin bir kısmı üretici kadınlara gidecek

05.02.2021 15:55 | Son Güncelleme: 05.02.2021 15:58
Meriç Nehri'nde üretilen elektrikten elde edilen gelirin bir kısmı üretici kadınlara gidecek

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Meriç Nehri'nde elektrik üretileceğini ve buradan elde edilecek gelirin bir kısmının girişimci kadınlara ayrılacağını belirtti.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Meriç Nehri'nde elektrik üretileceğini ve buradan elde edilecek gelirin bir kısmının girişimci kadınlara ayrılacağını belirtti.

Edirne Valiliği himayesinde düzenlenen "Üretimde Kadın Girişimciler Yarışması"nda ödüle layık görülen kadın girişimcilere ödülleri Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen törenle verildi.

Vali Canalp, burada yaptığı konuşmada, kadınların ekonomiye katkılarının artarak sürdüğünü ifade etti.

Edirne'de son 2 yılda kadınların ekonomik hayata katılmaları için önemli çalışmalar yaptıklarını söyleyen Canalp, şöyle devam etti:

"Kadınlarımızın kendi ürettiği ürünleri satabilmeleri için 150 adet satış noktası kurduk. 35 satış standı, 12 satış dükkanı, 2 sosyal hizmet merkezi, 3 yeni kooperatif, 1 satış otobüsü gibi hizmetleri beraberce hayata geçirdik.

Son 2 yıl içinde 4 bin 400 kadın iş hayatına girdi. Bunların dışında yine Halk Eğitim Merkezi koordinesinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla sivil toplum örgütleriyle beraber 'Emeğim Kazanıyor' projesini hayata geçiriyoruz. Bu proje çerçevesinde daha önceki yıllarda kurs almış kursiyerlerimizin ürettiği ürünlerin ekonomik hayat içinde yer almasını sağlayacağız."

Meriç Nehri'nde elektrik üretilecek

Canalp, kurulacak Şehir Gönüllüleri Vakfının da kadın girişimcilere destek olacağını dile getirdi.

Vali Canalp, vakfın gelirlerinin bir kısmının Meriç Nehri'nde üretilecek elektrik enerjisinden geleceğini bildirdi.

Meriç'te 14 yatay tribünden elektrik üretileceğini, 1 tribünden elde edilen gelirin vakfa aktarılacağını anlatan Vali Canalp, "Bu proje 14 yatay tribünde olacak. Bu 14 tanesinden 1 tanesini de bu vakfın amaçları doğrultusundaki işler için kullanılmaya devam edecek. Bu geliri de vakfa bağlayarak Edirne'mizdeki sosyal, kültürel ve ekonomik hayata bir taraftan devlet bir taraftan sivil toplum kuruluşunun desteğiyle devam edeceğiz." dedi.

ÜREKAD Projesi Yöneticisi Vali Canalp'in eşi Dr. Ayten Canalp de yarışmaya yoğun bir katılım olduğunu belirterek, "Değerlendirme sonunda gördük ki bu yarışmanın kaybedeni yoktu. Aksine tüm kadınlarımızın kazanmış olduğunu gördük." diye konuştu.

Girişimcilik projeleriyle yarışmada dereceye giren Fevziye Sakarya, Hülya Tuncer ve Arzu Güney'e çeşitli miktarlarda para ödülü verildi.

Yaratıcılık ödülüne Sevilay Güler, jüri özel ödülüne Seher Tosun layık görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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