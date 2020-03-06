Mercedes-Benz StartUP 2020 başladı

06.03.2020 13:54 | Son Güncelleme: 06.03.2020 13:54

Mercedes-Benz'in, StartUP Programı çerçevesinde düzenlediği 'Mercedes-Benz StartUP' yarışmasının dördüncüsü, bugün itibarıyla başladı.



Mercedes-Benz Türk'ün ilk adımlarını, şirketin 50'nci yılı olan 2017 yılında attığı StartUP programı kapsamında düzenlenen Mercedes-Benz StartUP yarışması, 2020 yılı için başvuruları kabul etmeye başladı. Şirketten yapılan bilgilendirmeye göre bugüne kadar iş geliştirme eğitimleri, atölye çalışmaları, para ödülü, ulusal ve uluslararası network geliştirme gibi farklı yollarla 150'nin üzerinde startup'ı destekleyen Mercedes-Benz, bu yıl StartUP programının dördüncüsünü düzenliyor. Mercedes-Benz StartUP'a, Birleşmiş Milletler 'Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın bir veya birkaçına katkıda bulunan, topluma ve çevreye fayda sağlayan, teknolojiyle bağı olan startup'lar davet ediliyor. Yarışma jürisi tarafından fikir aşamasını geçmiş, iş planı netleşmiş, prototipi üretilmiş ya da prototip planı hazır olan startup'lar değerlendirmeye alınıyor.



İlk 10 startup'a Mercedes-Benz yöneticilerinden mentorluk desteği



Yarışmada belirlenen kriterlere göre en yüksek oyu alan ilk 10 startup'a verilen ödüllere bu yıl bir yenisi daha eklendi. İlk defa 10 startup, Mercedes-Benz yöneticilerinden kendi ihtiyaçlarına yönelik kurgulanmış birebir mentorluk desteği alma şansı yakalayacak. Aynı zamanda seçilen ilk 10 startup, Impact Hub İstanbul'un kendilerine özel tasarladığı StartUP Boost gelişim programı ve Avrupa startup ekosistemini tanıma imkanı bulacakları Almanya seyahatine katılmaya hak kazanacak.



Yeni bir kategori eklendi: 'Ulaşım Çözümleri Ödülü'



'Sosyal Fayda' ve 'Jüri Özel Ödülü' kategorilerinin yanı sıra yarışmanın bu yılki 3 büyük ödülünden biri, yeni açılan "Ulaşım Çözümleri" kategorisinde verilecek. Kriterleri sağlayan ve yaptığı işin sonuçları ulaşım çözümleri geliştiren bir startup, ödülün sahibi olacak.



3 farklı kategoride belirlenecek 3 startup, 50'şer bin TL para ödülünün sahibi olacak.



Temmuz'da ödül töreni gerçekleşecek



Mercedes-Benz StartUP yarışması için başvurular 28 Nisan 2020 gece yarısına kadar mercedesbenzstartup.com adresi üzerinden online olarak kabul edilecek. 15 Mayıs 2020 tarihinde sonuçlanacak ön elemeyi geçen startuplar, Mayıs ayında düzenlenecek eğitim kampında bir araya gelecekler. Mentorlar eşliğinde pazarlama, network ve iş planı oluşturma eğitimleri verilen bu programın ardından nihai iş planı sunumları hazırlanacak ve çalışmalar jüri tarafından değerlendirilecek. Bu değerlendirmenin ardından ilk 10'a kalan yarışmacılar Haziran ayındaki StartUP Boost programına katılacak. Mercedes-Benz uzmanları ilk 10 startup'a program süresince mentorluk desteği de sunacak.



Yarışmanın kazananları Temmuz ayında düzenlenecek özel ödül töreniyle sahiplerini bulacak. Ödül töreninin ardından ilk 10'a kalan yarışmacılar Almanya startup ekosisteminin önemli aktörleri ile bir araya gelebilecekleri, girişimlerini geliştirebilmek adına başarılı girişimcilerle fikir alışverişi yapabilecekleri, kendilerine özel düzenlenen Almanya ziyaretine katılacaklar.



Yarışmanın bu yılki jüri üyeleri yine kendi alanlarında birbirinden değerli isimlerden oluşuyor. Jüride sivil toplum kuruluşlarından, Startup Hub'lardan ve medyadan uzman isimlerin yanında şirketin yöneticileri de yer alıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA