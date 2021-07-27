Menemenspor Kenyalı golcüyü istiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Menemenspor Kenyalı golcüyü istiyor

Menemenspor Kenyalı golcüyü istiyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar kampında sürdüren Menemenspor, Kenyalı forvet İsmael Dunga'nın peşine düştü.

TFF 1'inci Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar kampında sürdüren Menemenspor, Kenyalı forvet İsmael Dunga'nın peşine düştü. Son olarak Japonya ekibi Sagan Tosu forması giyen 28 yaşındaki futbolcunun takımından ayrıldığı ifade edilirken, sarı-lacivertli kurmaylar oyuncu ve menajeriyle temasa geçti. Dunga'ya teklif götüren Menemenspor'un en kısa sürede transferi netleştireceği kaydedildi. 

Futbola ülkesinin Congo United takımında başlayan deneyimli forvet, Kenya'da Sony Sugar, Nakumatt FC ve     Tusker FC formalarını giydi. İlk yurt dışı macerasını Yunanistan'da yaşayan Dunga, Acharnaikos'a transfer oldu. Daha sonra Zambiya'da City of Lusaka ve Napsa Stars'ta görev alan oyuncu Arnavutluk'ta ise Luftetari, KF Tirana ve Vllaznia'da oynayıp şimdiki takımı Sagan Tosu'ya geldi. 


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Merkez Hakem Kurulu karıştı! Tahkim'in itirazını reddettiği hakemler kazan kaldırdı
Merkez Hakem Kurulu karıştı! Tahkim'in itirazını reddettiği hakemler kazan kaldırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Hulusi Akar İlham Aliyev Mustafa Sarıgül Oğuzhan Asiltürk
Magazin Seda Sayan Yıldız Tilbe Serdar Ortaç Demet Akalın
Spor Eda Erdem Serdar Aziz Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Menemenspor Kenyalı golcüyü istiyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 11:31:40. #1.14#

title