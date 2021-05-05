Menemenspor'da Mohamed devam ediyor

TFF 1'inci Lig'de pazar günü şampiyonluk adaylarından Adana Demirspor'u konuk edecek Menemenspor'da daha önce takımdan ayrıldığı belirtilen Omar Mohamed'in ayrılmadığı, sakatlığından dolayı idmanlarda yer almadığı bildirildi.