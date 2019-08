Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığı

17.08.2019 13:08

Memur-Sen İzmir İl Başkanı Ali Kaya, memuru memnun edecek her konuda destek vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Hükümetin memur ve memur emeklililerine 2020-2021 yılları için yaptığı zam teklifine dair tüm Türkiye'deki temsilciliklerde yapılan ortak basın açıklamasını İzmir'de Memur-Sen İl Başkanı Ali Kaya okudu.

Ali Kaya, temsilcilik olarak tüm teşkilatlarıyla toplu sözleşme sürecini yakından takip ettiklerini söyleyerek, "Bizleri memnun edecek her konuda destek, üzecek ve gerecek her konuda tepki vermeye hazır olduğumuzun bilinmesini istiyoruz." dedi.

Kaya, İzmir'deki parti yöneticilerine, belediye başkanlarına ve milletvekillerine toplu sözleşme noktasında sorumluluk almaları ve birlikte hareket etmeleri yönünde çağrıda bulundu.

Ortak basın açıklamasında, sendikanın "eski Türkiye'nin vehimlerinden beslenen değil yeni Türkiye'nin güvenine yaslanan bir teklif beklediği" kaydedildi.

Kamu işveren heyetinin kamu görevlilerine sunduğu teklifin kabul edilemez olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadeler yer aldı.

"Biz örgütlü gücümüzle yetersiz tekliflere tepki vermekten kaçınmayız. Fakat biz gücümüzü hak ettiğimizi bize teslim edecek teklifleri takdir etmek için kullanmak istiyoruz. Yeni bir teklif ve yeni bir eşik bekliyoruz. Türkiye'ye inanıyor ve Türkiye'nin gücüne itibar ediyoruz."

Kaynak: AA