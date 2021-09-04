Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan Rektör Uysal'a ziyaret
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Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan Rektör Uysal'a ziyaret

Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan Rektör Uysal'a ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Başkanı Ali Yalçın, Kütahya'ya gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal'la bir araya geldi.

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Başkanı Ali Yalçın, Kütahya'ya gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal'la bir araya geldi.

Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, Kütahya İl Temsilcisi Fatih Köse ile Eğitim-Bir-Sen Kütahya 2 Nolu Şube Başkanı Rafet Keleş'in yer aldığı heyet, Rektör Kazım Uysal ve Rektör Yardımcısı Atilla Batur tarafından karşılandı.

Eğitim gündeminin ele alındığı görüşmelerin sonunda Memur-Sen Heyeti, Rektör Uysal ve Rektör Yardımcısı Batur'a çalışmalarında başarılar diledi. Uysal ve Batur da ziyaretlerinden dolayı Başkan Yalçın'a ve beraberindeki heyete teşekkür etti. Ziyaret karşılıklı hediye verilmesiyle sona erdi. - KÜTAHYA

Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan Rektör Uysal'a ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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