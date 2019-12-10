10.12.2019 10:37 | Son Güncelleme: 10.12.2019 10:42

Artvin'de 3 aylıkken lösemi teşhisi konulan 3 yaşındaki Melis bebek için geçtiğimiz yıl düzenlenen yardım kampanyasında kök hücre bağışı düzenlenmiş, aranan kök hücrenin bulunmasının ardından ilik nakli yapılmıştı. Tedavisi devam eden Melis bebek yaşam mücadelesini kaybetti.



Artvin'de Nurcan ve Metin Yılmaz çiftinin kızları Melis'e 3 aylıkken lösemi teşhisi konuldu. Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde 2017 yılında 6 aydır tedavi gören minik Melis'in annesi Nurcan Yılmaz, kızının sağlığına kavuşması için sosyal medya hesabından ilik nakli gerektiğini yazdı. Paylaşımın üzerine duyalı vatandaşlar Artvin Kızılay Şubesi yetkilileri ile görüşerek ilik nakli çağrısında bulunmuş kısa sürede Melis bebeğe uygun ilik nakli sağlanmıştı.



Nakilden bir yıl sonra rahatsızlanan Melis bebek, Samsun 19 Mayıs Çocuk Üniversitesi yoğun bakımda tedavi altına alındı. Tedaviye yanıt vermeyen Melis bebek hayata gözlerini yumdu. Nurcan ve Metin Yılmaz çiftinin tek çocukları olan Melis bebeğin Cenazesi bugün öğlen namazında Artvin merkeze bağlı Maden Köyünde defin edilecek. - ARTVİN

Kaynak: İHA