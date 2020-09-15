Meksika'da son 24 saatte 228 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
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Meksika'da son 24 saatte 228 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Meksika'da son 24 saatte 228 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.

Meksika'da son 24 saatte 228 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
15.09.2020 09:15 | Son Güncelleme: 15.09.2020 09:15

Meksika'da son 24 saatte 228 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise bir günde 3 bin 335 kişi arttı.

Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 3 bin 335 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 671 bin 716 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 228 kişi artarak 71 bin 49'a ulaştı.


Kaynak: DHA

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