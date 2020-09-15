Meksika'da son 24 saatte 228 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti Meksika'da son 24 saatte 228 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.

Meksika'da son 24 saatte 228 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise bir günde 3 bin 335 kişi arttı.

Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 3 bin 335 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 671 bin 716 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 228 kişi artarak 71 bin 49'a ulaştı.

Kaynak: DHA