Son dakika: Mehmetçik, PKK'lı teröristlere ait sığınak ve mühimmatları temizlemeye devam ediyor

Gelen son dakika haberlerine göre Mehmetçik, PKK'lı teröristlere ait sığınak ve mühimmatları temizlemeye devam ediyor Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmatlar ile tuzaklanmış el yapımı patlayıcıları imha etmeye devam ediyor.

Mehmetçik, PKK'lı teröristlere ait sığınak ve mühimmatları temizlemeye devam ediyor

ANKARA - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmatlar ile tuzaklanmış el yapımı patlayıcıları imha etmeye devam ediyor.

TSK, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlattığı Pençe-Şimşek ve Pençe- Yıldırım operasyonlarında PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ile tuzaklanmış el yapımı patlayıcıların temizliğine devam diyor. Bölgede tespit edilen sığınak ve mühimmat METİ Timlerince imha edildi. Arama-tarama faaliyetleri sırasında ise 2 bin 24 adet 12.7 mm uçaksavar mühimmatı, 35 adet 60 mm'lik havan mühimmatı, 6 adet 6'lı bomba atar mühimmatı, 12 adet RPG-11 mühimmatı, 7.360 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı, 2 bin 500 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı ve çok sayıda EYP bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT İŞLİ