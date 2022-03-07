Medipol Başakşehir maçından notlar
Demirören Haber Ajansı, Olgucan Kalkan - Spor
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Önder Karaveli'den 3 değişiklikSerdar Saatçı 9 maç sonra 11'deStoper tandemi değiştiEmre Belözoğlu'ndan 2 değişiklikRavil Tagir, Emre Belözoğlu yönetiminde ligde ilk kez görev aldıKadın seyirciler tribündeki yerlerini aldıOlgucan KALKAN / İSTANBUL, - Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık...
BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (DHA) - Önder Karaveli'den 3 değişiklik
Serdar Saatçı 9 maç sonra 11'deStoper tandemi değişti Emre Belözoğlu'ndan 2 değişiklikRavil Tagir, Emre Belözoğlu yönetiminde ligde ilk kez görev aldıKadın seyirciler tribündeki yerlerini aldı
Olgucan KALKAN/ İSTANBUL, - Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 28'inci haftasında Beşiktaş, sahasında Medipol Başakşehir'i konuk etti. Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayan karşılaşmada hakem Erkan Özdamar düdük çaldı. Özdamar'ın yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Bahtiyar Birinci üstlendi.Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, kupada 2-1 kaybedilen Kayserispor maçının 11'inde 3 değişikliğe gitti. Karaveli savunmada Montero'nun yerine Serdar Saatçı, orta sahada Necip Uysal'ın yerine Can Bozdoğan, forvette ise Batshuayi'nin yerine Güven Yalçın'ı görevlendirdi. Kaleyi Ersin Destanoğlu'na emanet eden Karaveli, savunma dörtlüsünü Rosier, Serdar Saatçı, Welinton ve Umut Meraş'tan oluşturdu. Savunmanın önünde Atiba - Can ikilisini sahaya süren Önder Karaveli, hücum hattının sağında Ghezzal, ortasında Alex, solunda ise Kenan Karaman'ı 11'de oynattı. Karaveli'nin gol yollarındaki tercihi ise son haftalarda eleştiri oklarının hedefinde olan Batshuayi yerine Güven Yalçın oldu.SERDAR SAATÇI 9 MAÇ SONRA İLK 11'DESiyah-beyazlı ekibin Medipol Başakşehir'i konuk ettiği karşılaşmaya Serdar Saatçı ilk 11'de başladı. Genç savunmacı, bu maçla birlikte 9 maç aranın ardından bir karşılaşmaya 11'de başladı. Serdar, son olarak kupada oynanan Altay maçına 11'de başlamıştı. Serdar Saatçı'nın ligde 11 oynadığı maç ise 16'ncı haftada 4-2 kazanılan Yukatel Kayserispor mücadelesiydi. STOPER TANDEMİ DEĞİŞTİBeşiktaş'ta Medipol Başakşehir mücadelesinde savunmanın ortasında Welinton ve Serdar Saatçı görev aldı. Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Başakşehir karşılaşmasında savunmanın ortasında değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, Montero'nun yerine stoperde Serdar Saatçı'ya görev verdi. Siyah-beyazlılarda, iki maçlık aranın ardından savunmada görev yapan isimler değişmiş oldu. Beşiktaş'ın Sivasspor ve Kayserispor ile oynadığı karşılaşmalarda Welinton - Montero ikilisi görev yapmıştı.EMRE BELÖZOĞLU'NDAN 2 DEĞİŞİKLİKMedipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Süper Lig'in 27'nci haftasında 2-1 kaybedilen Fatih Karagümrük maçının 11'inde 2 değişikliğe gitti. Belözoğlu, Epureanu'nun yerine Ravil Tagir'e, Pizzi'nin yerine ise Aleksic'e forma şansı verdi. Kaleyi Volkan Babacan'a emanet eden Belözoğlu, savunma hattını Caiçara, Duarte, Ravil Tagir ve Hasan Ali Kaldırım'dan oluşturdu. Orta alanda Tolga Ciğerci ve Berkay Özcan'ı sahaya süren Belözoğlu, hücum hattının sağında Serdar Gürler, ortasında Aleksic, solunda ise Trezeguet'i 11'de oynattı. Emre Belözoğlu'nun gol yollarındaki tercihi ise Okaka oldu.RAVİL TAGİR, EMRE BELÖZOĞLU YÖNETİMİNDE LİGDE İLK KEZ GÖREV ALDIÖte yandan turuncu-lacivertli ekibin genç savunmacısı Ravil Tagir, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde ilk kez bir lig karşılaşmasında görev yaptı. Son olarak kupada oynanan Bodrumspor mücadelesinde görev alan genç stoper, ayrıca ligde de 19 maçlık aranın ardından 11'e girdi. Ravil Tagir, ligde son olarak Aykut Kocaman yönetiminde ligin ilk yarısında oynanan Fatih Karagümrük maçında 11'de oynamıştı.KADIN SEYİRCİLER TRİBÜNLERDEKİ YERİNİ ALDIBeşiktaş Kulübü, siyah-beyazlı ekibin Medipol Başakşehir'i konuk ettiği karşılaşma öncesinde, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' nedeniyle karşılaşmanın kadın taraftarlar ve 7-12 yaş arasındaki çocuklara ücretsiz olacağını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından birçok kadın taraftar ve çocuklar tribünlerdeki yerlerini aldı. Çok sayıda kadın taraftarın karşılaşmayı tribünden takip etmesi dikkat çekti. ŞENOL BİROL UNUTULMADI
Karşılaşma öncesinde geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Türk futbolunun önemli isimlerinden ŞEnol Birol unutulmadı. Beşiktaş'ın unutulmaz futbolcuları arasında yer alan Şenol Birol için karşılaşma öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.
Demirören Haber Ajansı / Olgucan Kalkan - Spor