Medipol Başakşehir, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 28. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile 3 Mart Çarşamba günü oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 28. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile 3 Mart Çarşamba günü oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Başakşehir Fatih Terim Stadı yanındaki sahasında gerçekleştirilen idmanda turuncu-lacivertliler, ilk bölümde salonda kuvvet çalışması yaptı. Antrenmanın ikinci bölümü sahada gerçekleştirilirken, oyuncular dinamik ısınma hareketlerinin ardından çift kale maç oynadı.
Kasığında ağrı hissedip antrenmanı yarıda bırakan Fredrik Gulbrandsen'in durumu yapılacak kontrollerden sonra belli olacak.
Sakatlıkları süren Junior Caiçara, Bolingoli, Nacer Chadli ve Leo Duarte fizyoterapist eşliğinde çalıştı.
Medipol Başakşehir, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarını yarın tamamlayıp kampa girecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan