Meclis Başkanı Şentop, MHP Genel Merkezi'nde
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Meclis Başkanı Şentop, MHP Genel Merkezi'nde

Meclis Başkanı Şentop, MHP Genel Merkezi'nde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşme için MHP Genel Merkezine geldi.

19.06.2020 17:08 | Son Güncelleme: 19.06.2020 17:36

Meclis Başkanı Şentop, MHP Genel Merkezi'nde

ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşme için MHP Genel Merkezine geldi.

TBMM Başkanı Şentop, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşme için Balgat'ta bulunan MHP Genel Merkezine giriş yaptı. Şentop'u Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya karşıladı.

Meclis Başkanı Şentop, MHP Genel Merkezi'nde

Kaynak: İHA

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