Mavi Kelebekler, Türkiye Kupası yolunda

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı ile bir araya gelerek, Türkiye Kupası çeyrek final maçı öncesi moral verdi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı ile bir araya gelerek, Türkiye Kupası çeyrek final maçı öncesi moral verdi.

Kadınlar Hentbol Türkiye Süper Ligi'nde mücadele eden Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Türkiye Kupası'nda da yoluna emin adımlarla yürüyor. Mavi Kelebekler, Türkiye Kupası çeyrek finalinin ilk maçında 31 Mart Çarşamba günü Muratpaşa Belediyespor ile oynanacak maç için tüm hazırlıklarını tamamladı. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen de Konyaaltı'nın Mavi Kelebekler'iyle maç öncesi bir araya geldi.

"Başarıya inanın"

Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Karabulut ve yönetim kurulu üyelerinin de bulunduğu toplantıda sporculara moral veren Başkan Esen, "Karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak için öncelikle buna sizlerin inanması gerek" dedi. İnanmanın başarıdaki en önemli faktör olduğuna vurgu yapan Esen, "Takımın kurulduğu günden bu güne ben her zaman sizin yanınızda oldum. Sevinçlerinize de üzüntülerinize de ortak oldum. Yeni bir maç heyecanı öncesi sizlerle birlikte olmak istedim. Ben başaracağınıza inanıyorum. Lütfen siz de inanın" diye konuştu.

"Maç canlı yayınlanacak"

31 Mart Çarşamba günü saat 17.00'de Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, takımların sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlanacak. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı