Mavi Kelebekler, Türkiye Kupası yolunda
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mavi Kelebekler, Türkiye Kupası yolunda

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Mavi Kelebekler, Türkiye Kupası yolunda

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı ile bir araya gelerek, Türkiye Kupası çeyrek final maçı öncesi moral verdi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı ile bir araya gelerek, Türkiye Kupası çeyrek final maçı öncesi moral verdi.

Kadınlar Hentbol Türkiye Süper Ligi'nde mücadele eden Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Türkiye Kupası'nda da yoluna emin adımlarla yürüyor. Mavi Kelebekler, Türkiye Kupası çeyrek finalinin ilk maçında 31 Mart Çarşamba günü Muratpaşa Belediyespor ile oynanacak maç için tüm hazırlıklarını tamamladı. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen de Konyaaltı'nın Mavi Kelebekler'iyle maç öncesi bir araya geldi.

"Başarıya inanın"

Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Karabulut ve yönetim kurulu üyelerinin de bulunduğu toplantıda sporculara moral veren Başkan Esen, "Karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak için öncelikle buna sizlerin inanması gerek" dedi. İnanmanın başarıdaki en önemli faktör olduğuna vurgu yapan Esen, "Takımın kurulduğu günden bu güne ben her zaman sizin yanınızda oldum. Sevinçlerinize de üzüntülerinize de ortak oldum. Yeni bir maç heyecanı öncesi sizlerle birlikte olmak istedim. Ben başaracağınıza inanıyorum. Lütfen siz de inanın" diye konuştu.

"Maç canlı yayınlanacak"

31 Mart Çarşamba günü saat 17.00'de Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, takımların sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlanacak. - ANTALYA

Mavi Kelebekler, Türkiye Kupası yolunda
Mavi Kelebekler, Türkiye Kupası yolunda
Mavi Kelebekler, Türkiye Kupası yolunda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Burcu Biricik Murat Dalkılıç
Spor Ozan Tufan Hakan Kutlu İsmail Kartal Abdullah Avcı Nihat Özdemir
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kokain
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mavi Kelebekler, Türkiye Kupası yolunda - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 15:09:37. #1.16#
title