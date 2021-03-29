Mavi kapaklar umut olacak
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Mavi kapaklar umut olacak

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Mavi kapaklar umut olacak

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve SAMULAŞ iş birliği ile 'Kapaklar Birleşsin Adıma Dönüşsün!' sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında tüm tramvay duraklarına yerleştirilen geri dönüşüm kutularında toplanan mavi kapaklar engelli vatandaşlara umut olacak.

Kayıp olan 17 yaşındaki kızın cansız bedeni Yeşilırmak'ta bulundu
Kayıp olan 17 yaşındaki kızın cansız bedeni Yeşilırmak'ta bulundu

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve SAMULAŞ iş birliği ile 'Kapaklar Birleşsin Adıma Dönüşsün!' sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında tüm tramvay duraklarına yerleştirilen geri dönüşüm kutularında toplanan mavi kapaklar engelli vatandaşlara umut olacak.

Engelli vatandaşların her zaman yanında olan Samsun Büyükşehir Belediyesi önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. SAMULAŞ iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'ne katkı sağlamak amacıyla tramvay duraklarına yerleştirilen geri dönüşüm kutuları ile toplanan mavi kapaklar omurilik felçlilerine akülü sandalye olarak dönecek. 5 Eylül Omurilik Felçlileri Günü'nde de teslim edilecek.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Kampanyamızdaki amaç engelli vatandaşlarımızın yanlarında olduğumuzu onlara hissettirebilmek ve tüm vatandaşlarımızın bu konuda farkındalığını artırmaktır" dedi. - SAMSUN

Mavi kapaklar umut olacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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