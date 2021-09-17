Masterchef Türkiye 70. bölüm fragmanı izle! 17 Eylül Masterchef Türkiye 2021 yeni bölüm fragmanı izle! MasterChef yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı?

Masterchef Türkiye 70. bölüm fragmanı izle! Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna tarafından sunulan başarılı TV programı Masterchef Türkiye izleyenleri heyecan dolu dakikalar ve harika yemekler bekliyor. Yeni sezonda ekranlara yeni kadrosuyla gelen Masterchef'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı! TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü 17 Eylül Cuma akşamı saat 20.00 itibariyle yayınlanacak!

MASTERCHEF TÜRKİYE YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Masterchef Türkiye'nin 70. bölümünde Takımlar suyun önemini anlamak ve anlatmak için bir sürahi su ile yemeklerini yapacak. MasterChef Türkiye ekibinin Afrika'nın Çad ülkesinde açtığı su kuyusu ile detaylar yer alacak. Dış çekimi Ömerli Barajında yapacak olan yarışmacılar bu bölümde eski MasterChef Türkiye yarışmacılarının damak zevklerine hitap edecek. Takım oyununu kaybeden takım ise bireysel dokunulmazlık mücadelesi verecek ve potaya girecek olan son iki isim 70. bölümde belirlenecek.

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Masterchef Türkiye yeni bölümleriyle her akşam 20.00'de TV8'de. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

MASTERCHEF TÜRKİYE SON BÖLÜM İZLE!

MASTERCHEF TÜRKİYE 70. BÖLÜM FRAGMANI!

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