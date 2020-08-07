MasterChef Emir kimdir? MasterChef Emir Elidemir kaç yaşında, nereli? MasterChef Türkiye yarışmacısı Emir Elidemir performansı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Yemekleri ile jüriyi ve seyirciyi şaşırtan MasterChef Emir hakkında MasterChef Emir Elidemir kaç yaşında, nereli ve MasterChef Emir kimdir gibi soruların yanıtları araştırılıyor.

MasterChef kadrosunda yer alan MasterChef Emir, izleyicilerin ilgi odağı oldu. Yaptığı yemeklerle ve söylemlere dikkat çeken MasteChef Emir hakkında MasterChef Emir kimdir, MasterChef Emir Elidemir kaç yaşında, nereli gibi sorular soruluyor. Peki, MasterChef Emir kimdir? MASTERCHEF EMİR KİMDİR? MasterChef Emir 1994 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde üniversite eğitimini tamamlanmıştır. Emir Elidemir Florida'da, Amsterdam'da stajlar yapmış, bu stajlardan birisini 2 Michelin yıldızlı restoranda tamamlamıştır. Fransa'nın Lyon kentindeki 1 Michelin yıldızlı restoranda stajını tamamlamıştır. Emir Elidemir son olarak da New York'ta çalışmıştır.