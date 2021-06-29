'MasterChef 2021'de korku dolu anlar! Yarışmacı stüdyoda fenalaştı
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'MasterChef 2021'de korku dolu anlar! Yarışmacı stüdyoda fenalaştı

Hürriyet - Haberler | Magazin

Son bölümde şeflerin karşısına çıkan Rüstem Kömürcü, deniz levreği yaptı.

Son bölümde şeflerin karşısına çıkan Rüstem Kömürcü, deniz levreği yaptı. Aşçılık yapan yarışmacı, şeflerin yemeğini tatmalarının ardından fenalaştı.

"KENDİMİ İYİ HİSSETMİYORUM"

"Kendimi iyi hissetmiyorum" diyen yarışmacı, tezgaha tutunarak ayakta kalmaya çalıştı. Bayılmak üzere olan yarışmacının yardımına şefler Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna yetişti.

Yere düşmek üzere olan Rüstem Kömürcü'nün kollarına girerek tutan Mehmet Şef ve Danilo Şef, stüdyoya sağlık ekiplerini çağırdı.

"GÖZLERİM KARARDI" Sağlık ekibinin müdahalesinden sonra kendine gelen yarışmacı, "Tavaya sosu koyduğumda elim titriyordu. Bir anda başım döndü, gözlerim karardı. O an bir şey hatırlamadım" sözleriyle yaşadıklarını anlattı.

Bir süre sonra iyileşen yarışmacı, şeflerin kararıyla bir üst tura çıkamadı. Somer Sivrioğlu, yarışmacıdan seneye tekrar MasterChef'e katılmasını istedi.

'MasterChef 2021'de korku dolu anlar! Yarışmacı stüdyoda fenalaştı

Kaynak: Hürriyet

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