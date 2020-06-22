Maske zorunluluğu başladı
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Maske zorunluluğu başladı

Salgın önlemleri kapsamında maske takmak zorunlu. Maskesiz sokağa çıkanları ise para cezası bekliyor.

22.06.2020 12:22 | Son Güncelleme: 22.06.2020 12:50

Salgın önlemleri kapsamında maske takmak zorunlu. Maskesiz sokağa çıkanları ise para cezası bekliyor.

Maske takma zorunluluğu başladı. Takmayanları ise cezalar bekliyor. Bakanlık, 22 Haziran Pazartesi gününe kadar bu kuralı ihlal edenlerin uyarılıp bilgilendirilmesini, o tarihten itibaren de 900 lira idari para cezası uygulanacağını açıklamıştı.

Bu kapsamda, kolluk kuvvetleri 4 gün boyunca ülke genelinde yaptıkları denetimlerde maske takmayanları uyarıp bilgilendirdi.

Ve bugün itibarıyla 900 liralık ceza dönemi başladı. Maskenin, 48 ilde hayatın tüm alanlarında, 33 ilde ise alışveriş merkezi, market, restoran, kafe ve kuaför gibi insanların toplu halde bulunduğu iş yerlerinde takılması zorunluluğu bulunuyor.

(İHA)

Maske zorunluluğu başladı

Kaynak: İHA

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