Marsilya maçından notlar

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Boey ve Arda dışında eksik yok

Ata SELÇUK/ - UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5'inci maçında Galatasaray, kendi sahasında Fransa'nın Marsilya takımını konuk etti. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde saat 20.45'te start alan maçta Almanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Tobias Stieler düdük çalacak. Stieler'in yardımcılıklarını Eduard Beitinger ve Robert Kempter üstlendi.

Galatasaray ile Marsilya arasında oynanan müsabakada 24 Kasım Öğretmenler Günü unutulmadı. Sarı kırmızılı taraftarlar, Ali Sami Yen Spor Kompleksi tribünlerine, "24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun! Mekanınız cennet olsun Aybüke Yalçın, Necmettin Yılmaz" yazılı pankart astı.

Demirören Haber Ajansı / Ata Selçuk - Spor Haberleri

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