Marmaris'te lodos etkili oluyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Marmaris'te lodos etkili oluyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Marmaris'te lodos etkili oluyor

Muğla'nın Marmaris İlçesinde Pazar günü başlayan şiddetli rüzgar bugünde etkisini gösteriyor.

Muğla'nın Marmaris İlçesinde Pazar günü başlayan şiddetli rüzgar bugünde etkisini gösteriyor.

Meteroloji 4. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre hızı saatte 64-72 kilometreyi bulan şiddetli rüzgara karşı vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarıldı. Rüzgarı fırsat bulan sörfçüler ise körfezde renkli görüntüler sergiledi. Şiddetli rüzgar herhangi bir olumsuzluğa yol açmazken, bazı tekneler fırtınanın etkisinden korunmak amacı ile iç koylara gittiği görüldü. - MUĞLA

Marmaris'te lodos etkili oluyor
Marmaris'te lodos etkili oluyor
Marmaris'te lodos etkili oluyor
Marmaris'te lodos etkili oluyor
Marmaris'te lodos etkili oluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Haydar Akar Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Armağan Çağlayan Berrak Tüzünataç İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş İsmail Kartal Nihat Özdemir Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ali Koç Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Marmaris'te lodos etkili oluyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 16:02:30. #1.15#
title