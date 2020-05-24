Marmaris'te boş arazide çıkan yangın söndürüldü
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Marmaris'te boş arazide çıkan yangın söndürüldü

Marmaris'te boş arazide çıkan yangın söndürüldü Muğla'nın Marmaris ilçesinde, boş arazideki kuru otların tutulması sonucu başlayan yangın söndürüldü.

24.05.2020 03:37 | Son Güncelleme: 24.05.2020 03:41

Marmaris'te boş arazide çıkan yangın söndürüldü

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde, boş arazideki kuru otların tutulması sonucu başlayan yangın söndürüldü.

Marmaris ilçesi Camiavlu mevkiinde boş arazideki kuru otların tutuşması sonucu yangın çıktı. Yangın, ters rüzgarlar nedeniyle kısa sürede büyüyerek yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Lüks villalarda yaşayan vatandaşlar panik ve korkuya kapıldı. Bir saat süren çalışmalar sonucunda yangın yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekipleri tamamen yanan 10 dönümlük alanda soğutma çalışması başlattı.

Marmaris'te gün içinde 5 farklı yerde çıkan yangın Orman İşletmeye bağlı ekipler ve İtfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Marmaris'te boş arazide çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: İHA

Manşet

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