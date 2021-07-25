MARMARİS TATİLCİLERDEN SONRA SAKİNLEŞTİ

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, bayram tatilini geçirenlerin dönüş yolcuğu başladı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, bayram tatilini geçirenlerin dönüş yolcuğu başladı. İlçe merkezinde 4 kilometreyi bulan araç konvoyları oluştu. Marmaris, tatilcilerin ayrılmasıyla yerleşik yaşayanlar ile turistlere kaldı.

Marmaris ilçe merkezi ve 13 kırsal mahallesine, Kurban Bayramı'nda özel araçları ve toplu taşıma ile gelen tatilciler 9 günlük tatilin ardından dönüşe geçti. Bugün öğlen saat 12.30'dan itibaren otellerden çıkan tatilciler özel araçlarıyla ilçe merkezinden geçiş yaptı. İlçe merkezindeki sahil yollarını tercih edenler 4 kilometrelik uzun araç konvoyu oluşturdu. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri yolu açmak için önlem aldı. Emniyet Müdürlüğü verilerine göre 4 saatte 70 bin araç çıkış yaptı. Saat 16.00'dan itibaren ilçedeki Atatürk Caddesi, Ulusal Egemenlik Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi'nde araç trafiği azaldı.

MARMARİS YÖRE HALKI VE TURİSTLERE KALDI

Sahil yolları ve plajlar ilçe yaşayanları ile yabancı turistlere kaldı. Marmarisliler ve turistler, Atatürk Caddesi'nden İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan 11 kilometrelik mavi bayraklı plajları doldurdu. Kimileri şezlonglarını uzanarak güneşlenmeyi tercih ederken bazıları ise çocuklarıyla denizde yüzdü. Polonyalı Ameliga Milena (23), "İki hafta süreyle annemle tatile geldim. Marmaris çok güzel ve huzurlu. Şu an sakinleşti doyasıya tatil yapıyorum" dedi. Lena Milena (54) ise "Marmaris'e ilk defa geldik. Çok güzel ve mutluyuz. Türk insanları çok iyi" dedi.

22 BİN 500 TON ÇÖP TOPLANDI

9 günlük bayram tatili boyunca belediye başkanı, başkan yardımcıları ve sahada çalışanlar izinlerini iptal ederek tatilcilerin rahat ve konforlu bir tatil yapabilmesi için hummalı şekilde çalıştı. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Bayramda izinleri iptal etmiştik. Ek araç kiralama ve takviye personel yapıldı. 7 gün 24 saat sokaklarda zabıta ve temizlik ekiplerimiz teyakkuzdaydı. İlçe merkezi ve 13 kırsal turistik mahallemizde 240 personel 56 çöp aracıyla sefer sayısı artırılarak günde 2 bin 500 ton çöp toplandı. 9 günlük bayram tatili süresince toplam 22 bin 500 ton atık toplandı. Kırsal mahallelerle birlikte 98 bin nüfusumuzun 6 katından fazla bir tatilci geldi. Günü birlik gelenlerle birlikte 1 milyona yaklaşan nüfusa hizmet edildi. Kısıtlı personel ile ilçemizi temiz tutup, misafirlerimize hizmetimizi yaptık" dedi.

Emniyet ve jandarma verilerine göre bayram tatili süresince 11'i yaralamalı, 23'ü hasarlı olmak üzere toplam 34 trafik kazası meydana geldi. Marmaris Devlet Hastanesi ile ilçedeki 2 özel hastane ve polikliniklere bayram süresince 43 güneş yanığı ve güneş çarpması nedeniyle başvuran hasta olduğu, tedavilerinin ardından taburcu edildikleri bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı