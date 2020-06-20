Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Asa'dan "taklit ve tağşiş ürün" açıklaması Açıklaması
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Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Asa'dan "taklit ve tağşiş ürün" açıklaması Açıklaması

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik) Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, Tarım ve Orman Bakanlığının açıkladığı taklit ve tağşiş ürünler listesinde zeytinyağı üretimi yapan 19 firmanın bulunmasının üzücü olduğunu belirterek, "Üreticinin emeği çalınırken...

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Asa'dan
20.06.2020 07:57 | Son Güncelleme: 20.06.2020 07:57

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik) Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, Tarım ve Orman Bakanlığının açıkladığı taklit ve tağşiş ürünler listesinde zeytinyağı üretimi yapan 19 firmanın bulunmasının üzücü olduğunu belirterek, "Üreticinin emeği çalınırken tüketicinin sağlığıyla oynanmaktadır. Ağır ekonomik yaptırımların yanı sıra hapis cezası uygulanmalıdır." ifadesini kullandı.

Asa, yaptığı yazılı açıklamada, daha düşük maliyetli bitkisel yağlar ve düşük kalitedeki yağlara prina yağı karıştırmak suretiyle haksız kazanç elde eden kişiler bulunduğunu belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığının gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan firmaları kamuoyuna açıkladığını ve bunlara para cezası uygulandığını hatırlatan Asa, şunları kaydetti:

"Ancak zeytinyağı sektöründe her geçen gün artan taklit ve tağşiş bu cezaların ve yaptırımların yeterli olmadığını göstermektedir. Üreticinin emeği çalınırken tüketicinin sağlığıyla oynanmaktadır. Ağır ekonomik yaptırımların yanı sıra hapis cezası uygulanmalıdır."

Kaliteli zeytinyağının, meyvemsi tat ve kokuya sahip olduğuna dikkati çeken Asa, şu değerlendirmede bulundu:

"Tüketicilerimiz mutlaka ambalajlı ve etiketli ürünler satın almalı ve ürün etiketinde işletme kayıt numarası, zeytinyağının sınıfı (natürel sızma, riviera) belirtilmiş olmalı. Tüketicilerin, tağşişli ürünlerden kendilerini korumaları ancak marka değeri olan kooperatif ve kurumsal firmaların ürünlerini tercih etmeleriyle mümkün olabilir. Kooperatiflerde hiçbir şekilde tağşiş olmaz. Marmarabirlik bir kooperatif markasıdır. 1954'ten bugüne sofralık zeytinde doğal üretim yapmaktadır. Ürettiğimiz zeytinyağında da aynı doğalık ve kalite vardır."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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