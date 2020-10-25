Marmara Denizi sisle kaplandı

Marmara Denizi sisle kaplandı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Marmara Denizinde yoğun sis etkili oluyor.

Marmara Denizi sisle kaplandı

TEKİRDAĞ - Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Marmara Denizinde yoğun sis etkili oluyor. Havadan görüntülenen Marmara Denizi sisle kaplandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Marmara Denizinde dün geceden itibaren yoğun sis etkili oldu. Sis nedeniyle çok sayıda gemi Tekirdağ ve denize kıyısı olan ilçelerin kıyılarına demirledi. Tekirdağ'a kıyısı bulunan Marmara Denizinin tamamı sis ile kaplanırken, gemiler sis bulutunun içerisinde gözden kayboldu. Denizin sis ile kaplandığı anlar drone ile havadan görüntülendi. Sis etkisini sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ