Mardinli kadınlar ürettikleri yöresel lezzetleri ülkenin dört bir yanına ulaştırıyor
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Mardinli kadınlar ürettikleri yöresel lezzetleri ülkenin dört bir yanına ulaştırıyor

Mardinli kadınlar ürettikleri yöresel lezzetleri ülkenin dört bir yanına ulaştırıyor
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel

Mardin'in Yeşilli ilçesinde kooperatif çatısı altında bir araya gelen kadınlar, ürettikleri yöresel lezzetleri ülkenin dört bir yanına ulaştırıyor.

Mardin'in Yeşilli ilçesinde kooperatif çatısı altında bir araya gelen kadınlar, ürettikleri yöresel lezzetleri ülkenin dört bir yanına ulaştırıyor.

Yaklaşık 15 bin nüfuslu Yeşilli'de 4 yıl önce Yeşilli Kaymakamlığı ile Hayata Destek Derneğince kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımının sağlanması için proje hazırlandı.

Bu kapsamda 70 kadın Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nde gastronomi eğitimi aldı.

Bu kadınlardan 13'ü Kaymakamlık ve Dernek desteğiyle Kadın Emeğinin Kalkınması ve İyileştirilmesi Kooperatifini (KEKİK) kurdu.

Kooperatif bünyesinde lokanta açan ve bir süre geçimlerini buradan sağlayan kadınlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında müşteri kabul edemeyince iş yerini yöresel lezzetlerin üretildiği atölyeye dönüştürdü.

Atölyede şehriye, bulgur, kurutmalık sebze, muhammara, üzüm pekmezi, nar ekşisi ve cevizli sucuk gibi el emeği göz nuru yöresel lezzetler hazırlayan kadınlar, tanıtımını yaptıkları ürünleri dijital pazarlamayla ülkenin farklı bölgelerine gönderiyor.

Kooperatif Başkanı ve gıda mühendisi Gülseren Balıbey, AA muhabirine, kadınlarla yörede yetişen ürünleri değerlendirdiklerini söyledi.

Hazırladıkları ürünleri hijyenik ortamda paketlediklerini ve etiketlediklerini belirten Balıbey, "Ürünlerimizin hem lezzetli hem de yöresel olması çok ilgi görüyor. Yoğun bir talep var. Türkiye'nin her yerine, hatta yurt dışına ürün gönderme imkanımız var." diye konuştu.

Atölyede gelire kavuşan kadınlardan Nebahat Kürşat, artık ayaklarının üzerinde durduğunu, aile bütçesine katkı sunduğunu ifade etti.

Kadınların istihdama kavuşmasında örnek olmak istediğini kaydeden Kürşat, "Evin direği benim. Burada çalıyorum ve paramı kazanıyorum. Evimize katkı oluyor. Ninelerimizden öğrendiğimiz bu işleri yapıyoruz, çok şükür paramızı kazınıyoruz." şeklinde konuştu.

Kooperatife destek veren Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğretim görevlisi Sadık Oflaz da kadınların bu emeğine ürün geliştirme ve kalite kontrolü gibi katkılar sunduğunu belirtti.

Mardin'de dört mevsim yetişen bütün yöresel ürünlerden faydalandıklarını aktaran Oflaz, "Kooperatifimizin yapısında aslında doğallık var. Bunun yanında kadınların el hünerleri iyi. Yaptığımız analizlerden ve ürünleri satın alanlardan güzel dönüşler alıyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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