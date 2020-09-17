Vali Demirtaş, Kovid-19 denetimlerine katıldı
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Vali Demirtaş, Kovid-19 denetimlerine katıldı

Mardin'de, İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

17.09.2020 19:21 | Son Güncelleme: 17.09.2020 19:37

Mardin'de, İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatları doğrultusunda il genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, ekipler, iş yerleri ile cadde ve sokaklarda tedbirleri yerinde inceledi, vatandaşlara maske takmaları, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları uyarısında bulundu.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş da İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdür Vekili Muhittin İlker Emir ve İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Saffet Yavuz ile Kızıltepe ilçesindeki denetimlere katıldı.

Şahkulubey Caddesi'nde, Kovid-19 tedbirlerine uyulup uyulmadığı denetleyen Demirtaş, mesafe ve hijyen uyarısı yaptı, maske takan ve kurallara uyan vatandaşlara tedbirlere devam etmelerini belirterek, teşekkür etti.

Denetimlerin ardından AA muhabirine açıklama yapan Demirtaş, koronavirüsle etkin mücadele edebilmek için herkesin birbirine destek olması gerektiğini söyledi.

Toplumdaki duyarlılığı da görebildiklerini ifade eden Demirtaş, "Hem vatandaşlarımızı hem de esnafımızı denetliyoruz. Vatandaşlarımıza maske takmaları, sosyal mesafeye uymaları, daha duyarlı olmaları konusunda uyarılarda bulunuyoruz. Ne mutlu ki vatandaşlarımızın artık buna alıştıklarını, maske kullandıklarını, sosyal mesafeye dikkat ettiklerini görüyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor." diye konuştu.

Esnaf Mehmet Ortaç, maske takılmasının önemine değinerek, tedbirlere uyulması konusunda bu tür denetimlerin de etkili olduğunu belirtti.

Vali Demirtaş, Kovid-19 denetimlerine katıldı

Kaynak: AA

AA Editörü - Halil İbrahim Sincar
Halil İbrahim Sincar
AA Editörü
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