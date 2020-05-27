MARDİN Tek başına yaşadığı evde 75 gündür bulmaca çözüyor Tek başına yaşadığı evde 75 gündür bulmaca çözüyorMARDİN'in Derik ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlı olan Bahattin Öçal (66), tek başına yaşadığı evinde 75 gündür zamanının çoğunu bulmaca çözerek geçiriyor.

Tek başına yaşadığı evde 75 gündür bulmaca çözüyor

MARDİN'in Derik ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlı olan Bahattin Öçal (66), tek başına yaşadığı evinde 75 gündür zamanının çoğunu bulmaca çözerek geçiriyor.

Derik ilçesi Dağ Mahallesi'nde ikamet eden Bahattin Öçal, 17 yıl önce çalıştığı bankadan emekli olduktan sonra tek başına yaşamaya başladı. Zamanının çoğunu gazete ve kitap okuyarak geçiren Öçal, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle eve kapanmak zorunda kaldı. Dışarı çıkamadığı için gazetelere abone olan Öçal, 75 gün boyunca dışarı çıkmadan 60 metrekarelik evinde bulmaca çözmeye başladı.

'BELKİ DE BU BANA FIRSATTIR'

Zamanının büyük bölümünü bulmaca çözerek geçirdiğini belirten Öçal, şunları kaydetti: "Salgından dolayı evde bulunduğumuz zaman zarfında yaklaşık 3 aydır yalnızlığımı, sıkıntılarımı gidermek için bir sürü bulmaca çözüyorum. Koronavirüs hastalığından dolayı belki de bu bana bir ikramdır, fırsattır. Daha önceleri de bulmaca çözüyordum ama fırsat bulamıyordum. Şu anda o fırsatı buluyorum. Bir bakıma bunu kendime bir nimet sayıyorum. Bunun yanında kitap okuyarak, mutfakta temizliğimi yaparak vaktimi geçiriyorum."

Kaynak: DHA