Mardin'in son semer ustaları, mesleklerini yaşatmaya çalışıyor

Mardin'de son 2 semer ustasından biri olan Aydın İldoğan, gelişen teknolojiye rağmen mesleğini yaşatmaya devam ediyor.

Mardin'de son 2 semer ustasından biri olan Aydın İldoğan, gelişen teknolojiye rağmen mesleğini yaşatmaya devam ediyor.

Mardin'in Artuklu ilçesi tarihi çarşıda semercilik mesleğini yapan Aydın İldoğan, babadan kalma mesleğini bugüne dek Mardin'de yaşatan son 2 ustadan biri olduğuna dikkat çekti. 6 yaşından beri bu mesleği yaptığını kaydeden İldoğan, "Baba mesleğim, babamdan öğrendim. Hala devam ettiriyoruz. Eskiden 20-25 tane semerci bulunuyordu. Şimdi sadece 2 kişi kaldı, ölmeye yüz tutmuş bir meslektir. Bizden sonra çırak falan da yetişmiyor. Kimse çalışmak istemiyor ağır iş olduğu için. Satışlarımız şükürler olsun iyi, çalışıyoruz. Bir semerin yapılışı bin 500 lirayı bulur. Şimdi bu meslekte kilimi de el dokuması, içine koyduğumuz keçesi el dokuması, kamışı da yine bataklıktan çıkıyor. Nereden baksan hepsi el dokuması el işi, göz nuru. Çoluk çocuğumuzu okutuyoruz o kadar. 4 çocuğum var. 3 tanesi üniversite mezunu. Pandemi sürecinde de çalıştık biz. Zaten tek çalışıyoruz. Yanımızda da kimse olmadığı için tek başımıza işimizi devam ettiriyoruz. Babam vefat ettikten sonra ha bugün bırakayım, yarın bırakayım derken yaklaşık 48 yılımızı aldı bu meslekte. Bir türlü yani bırakamadık. Çok ağır iş olduğu için de çok bırakmak istedim ama bir türlü de olmadı" dedi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı